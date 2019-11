AfD im NRW-Landtag sieht sich als fleißige Fraktion

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zur Halbzeit der Legislaturperiode in Nordrhein-Westfalen hat sich die AfD als kleinste Fraktion im Landtag selbst als besonders fleißig gelobt. Mehr als 690 Kleine Anfragen habe die AfD in zweieinhalb Jahren gestellt, sagte Fraktionschef Markus Wagner am Mittwoch in Düsseldorf. Die SPD habe zwar über 1500 Anfragen gestellt, sei mit 69 Abgeordneten aber auch deutlich größer als die AfD-Fraktion mit 13 Mitgliedern. Drei Abgeordnete hatten die AfD im Lauf der Legislaturperiode verlassen. Die Grünen mit 14 Abgeordneten stellten nach Landtagsangaben mehr als 780 Anfragen.

Von dpa