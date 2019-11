Trübes Wetter am Wochenende erwartet: Nächte ohne Frost

Essen (dpa/lnw) - Das Wochenende in Nordrhein-Westfalen wird eher grau und trüb. Gelegentlich kann es Sprühregen geben. Die Nächte sollen überwiegend frostfrei bleiben, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag in Essen. Für die Nacht auf Freitag rechnet der DWD mit Temperaturen um die vier Grad. «Es wird nicht mehr so kalt», teilte die Meteorologin mit. Im Bergland könne es bei rund null Grad aber wieder glatt werden. Den Angaben nach herrscht eine «bisschen abgemilderte Frostgefahr». Am Samstag und Sonntag sollen die Temperaturen bei um die zehn Grad liegen.

Von dpa