Polizei-Mitarbeiter unter Kinderpornografie-Verdacht

Paderborn (dpa/lnw) - Ein Polizeimitarbeiter in Paderborn wird verdächtigt, kinderpornografisches Material zu besitzen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Detmold sagte auf dpa-Anfrage am Donnerstag, es werde «wegen Kinderpornografie gegen einen Regierungsbeschäftigten der Kreispolizeibehörde Paderborn» ermittelt. Die Polizei in Paderborn teilte zeitgleich mit, der 34-jährige Mitarbeiter sei mit sofortiger Wirkung freigestellt worden. Hinweise gegen den Mann «wegen des Verdachts auf den Besitz von Kinderpornographie» hätten sich erhärtet. Bei einer internen Untersuchung habe sich herausgestellt, dass gegen ihn ein Strafverfahren im Kreis Lippe anhängig sei.

Von dpa