Mordfall Claudia Ruf: Mehr als 100 Hinweise eingegangen

Grevenbroich (dpa/lnw) - Im Fall der vor 23 Jahren ermordeten Claudia Ruf aus Grevenbroich sind in wenigen Tagen mehr als 100 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Das hat ein Sprecher der Bonner Polizei am Donnerstag auf Anfrage mitgeteilt. Die Ermittler hatten den unaufgeklärten Mord an der elfjährigen Schülerin neu aufgerollt. Eine «heiße Spur» gebe es aber nach wie vor nicht.

Von dpa