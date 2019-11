Sehnsucht nach der Freundin: 15-Jähriger Autodieb gefasst

Pulheim/Bielefeld (dpa/lnw) - Sein Motiv mag romantisch gewesen sein, ein Verbrechen war es trotzdem: Ein 15-Jähriger ist nach Angaben der Polizei nachts in ein Fahrradgeschäft in Pulheim eingebrochen und hat die Schlüssel für den Firmenwagen geklaut, um zu seiner Freundin zu fahren. Mit dem Wagen wurde er in der gleichen Nacht kurz vorm Ziel in Bielefeld gestoppt. Der «geständige Einbrecher mit Sehnsucht», wie die Polizei ihn am Donnerstag in einer Mitteilung betitelte, kassierte eine Anzeige und wurde seinen Eltern übergeben.

Von dpa