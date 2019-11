RB-Coach Nagelsmann: Kein Geschenk für Trainer-Freund Gisdol

Leipzig (dpa) - Julian Nagelsmann, Trainer von Fußball-Bundesligist RB Leipzig, freut sich vor dem Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln auf das Wiedersehen mit Markus Gisdol. «Vor allem seine Motivationsansprachen in der Kabine gehören zu den Dingen, die mir gut in Erinnerung geblieben sind», sagte Nagelsmann am Donnerstag. «Ich habe gemerkt, dass diese Ansprachen etwas bewirken können.»

Von dpa