Hagen (dpa/lnw) - Vor dem Hagener Landgericht beginnt am Freitag (9 Uhr) der Prozess um den Fund eines neugeborenen Babys in einer Mülltüte. Angeklagt ist die Mutter des Kindes. Sie soll ihr Baby im Juni 2019 heimlich zur Welt gebracht und anschließend vor dem Haus in einen Müllsack gelegt haben. Dort war der Säugling später stark unterkühlt gefunden worden. Es soll Lebensgefahr bestanden haben. Laut Anklage hatte die 31-jährige Frau aus dem sauerländischen Kierspe bereits während der Schwangerschaft im Internet recherchiert, wie man ein Kind im Bauch töten könne. Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag.