Teils sonnig, teils nass: In NRW wird es wechselhaft

Essen (dpa/lnw) - Die Menschen in NRW erwartet am Wochenende wechselhaftes Herbstwetter. Der Freitag beginnt landesweit stark bewölkt und teils neblig, besonders in der Westhälfte des Landes kann es regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei Höchsttemperaturen zwischen 5 und 11 Grad klart es im Tagesverlauf aber vielerorts auf, teils setzt sich die Sonne durch. In der Nacht bleibt es trocken bei 1 bis 5 Grad, im Bergland warnen die Meteorologen aber vor möglicher Glätte.

Von dpa