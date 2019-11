NRW: Tausende Traktoren zu Staffelfahrt am Montag erwartet

Wie Ansgar Tubes, NRW-Sprecher des Netzwerks «Land schafft Verbindung - Deutschland», der Deutschen Presse-Agentur am Freitag sagte, rechnet er mit «einigen Tausend» Teilnehmern, die am Montag mit ihren Traktoren bei je einer der Etappen dabei sein werden.

«Wir werden an jedem Ort etwa eine Stunde Pause machen, um mit den Verbrauchern ins Gespräch zu kommen», so Agrar-Unternehmer Tubes. Er hat vor wenigen Wochen einen NRW-Ableger des Netzwerks gegründet, das für den kommenden Dienstag zu einer Sternfahrt zum Brandenburger Tor in Berlin aufgerufen hat. Dort wird laut den Organisatoren auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) erwartet. «Unsere Aktion in NRW ist für alle Betroffenen, die es nicht nach Berlin schaffen - und soll unsere Anliegen ins Land tragen», sagte Tubes.

Die Polizei Bielefeld hat die NRW-weite Koordination für den Demo-Tag übernommen. Laut der Behörde ist den Traktorkonvois verboten, Autobahnen zu benutzen. Die Polizei rechnet landesweit damit, dass sie teilweise Straßen sperren muss, um die Konvois passieren zu lassen. Mehrere Polizeidienststellen wollen am Montag Bürgertelefone einrichten.