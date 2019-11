Düsseldorf (dpa/lnw) - Zehn Monate vor der Oberbürgermeister-Wahl in Düsseldorf betreibt die FDP Wahlkampf an der umstrittenen dritten Umweltspur: OB-Kandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann bot sich am Freitagmorgen Pendlern im Stau mit einem Schild als «dritte Mitfahrerin» an. Ab drei Insassen darf man als Fahrgemeinschaft die Umweltspur benutzen.

Von dpa