Köln (dpa/lnw) - Ein 23-Jähriger ist wegen Mordes an einem wohlhabenden Rentner zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Er hatte den 79-Jährigen im Februar 2019 in dessen Wohnung in Köln brutal erschlagen und anschließend Wertgegenstände an sich genommen.

Von dpa