AfD-Ratsherr in Münster wegen Körperverletzung verurteilt

Münster (dpa/lnw) - Ein AfD-Ratsherr in Münster ist am Freitag wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Er müsse 30 Tagessätze à 70 Euro zahlen, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts Münster. Vor sieben Monaten war ein Strafbefehl wegen Körperverletzung gegen ihn ergangen, weil er 2018 bei einer AfD-Veranstaltung in der Stadtbücherei in Münster einen Gast gewaltsam herausbefördert habe. Der AfD-Mann akzeptierte den Strafbefehl zunächst nicht, legte Einspruch ein, der Fall landete beim Amtsgericht.

Von dpa