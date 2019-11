Aachen (dpa/lnw) - Beamte einer Polizeiwache in Aachen haben vor ihrer Tür einen Karton mit zwei schwarzen Kaninchen samt Sägespänen und Salat gefunden. Wie die Polizei am Freitag bei Facebook berichtete, waren die Tiere am Vorabend ausgesetzt worden - «wohl in der Hoffnung, dass sie bei der Polizei sicher aufgehoben sind.»

Von dpa