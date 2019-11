Mehr als 1000 Menschen bei Demo gegen Affenversuche

Inzwischen seien in einer Online-Petition bereits mehr als 60 000 Unterschriften gegen das Projekt gesammelt worden, so Gericke . Die Petition «Stoppt den Ausbau des Tierversuchslabors Covance in Münster!» richte sich an das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) als Genehmigungsbehörde. Der Verein «Ärzte gegen Tierversuche» setzt sich seit Jahren für Forschung und Medizin ohne qualvolle Experimente an Tieren ein.

Aus Sicht der Polizei verlief die Demonstration ohne Störungen.