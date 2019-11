Der Mann habe den Pflasterstein in Richtung Eingangstür geworfen und dieser habe die Frau am Kopf getroffen. Die 54-Jährige aus Wuppertal sei am Streit völlig unbeteiligt gewesen und habe in diesem Moment die Bar verlassen. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Der Täter flüchtete und wurde in der Nähe festgenommen.