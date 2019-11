Pfiffe für BVB-Profis von Mitgliedern

Die Jahreshauptversammlung hatte mit Ehrungen und Berichten begonnen. «Auch an Tag zwei nach der katastrophalen Leistung von Freitag gibt es erhöhten Klärungs- und Redebedarf», sagte Präsident Reinhard Rauball, dessen Wiederwahl ebenfalls auf dem Programm stand.

Später soll noch Hans-Joachim Watzke sprechen. Der Geschäftsführer will sich auch zur sportlichen Lage und zur Zukunft von Favre äußern. Bereits zuvor hatte Sportdirektor Michael Zorc angekündigt, dass der Coach auch am Mittwoch in Barcelona auf der Bank sitzen werde. «Wir müssen ab Mittwoch zeigen, dass wir es besser können und das können wir. Aber dazu gehören bestimmte Tugenden», kündigte Reus an.