Trainerdiskussion beim BVB: Eberl traut Favre die Wende zu

Düsseldorf (dpa) - Manager Max Eberl von Bundesliga-Tabellenführer Borussia Mönchengladbach rät Borussia Dortmund zum Festhalten an Trainer Lucien Favre. «Ich traue Lucien zu, den Turnaround zu schaffen, auch wenn es schwer wird. Lucien ist und bleibt ein großartiger Trainer», sagte Eberl im «Doppelpass» am Sonntag auf Sport1. Für ihn sei die Diskussion um den früheren Gladbach-Trainer Favre verfrüht. «Trainerwechsel sind nicht das Allheilmittel. Ich bin ein Freund davon, an gewissen Dingen festzuhalten.»

Von dpa