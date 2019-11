Waldzustandsbericht 2019: Nur jeder fünfte Baum intakt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Zustand des Waldes in Nordrhein-Westfalen hat sich in diesem Jahr weiter verschlechtert. Nur etwa jeder fünfte Baum habe keine Schäden, erklärte das Düsseldorfer Umweltministerium am Montag. Laut dem Waldzustandsbericht 2019 wurden bei 42 Prozent der Bäume deutlich lichtere Kronen festgestellt. 2018 hatten noch etwas weniger Bäume (39 Prozent) Kronen mit weniger Blättern und Ästen. NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) nannte die Zahlen «besorgniserregend». In diesem Jahr bereiteten vor allem Stürme, Trockenheit und der Borkenkäfer Probleme.

Von dpa