CL: 2014er-Weltmeister gegen Bundesligisten im Vorteil

Bayer Leverkusen muss erst zum dritten Mal gegen einen deutschen Weltmeister ran, hat bisher aber keine guten Erfahrungen mit dieser Konstellation gemacht. Die Duelle gegen die Teams von Benedikt Höwedes (Lokomotive Moskau/1:2) und Sami Khedira (Juventus Turin/0:3) gingen in diesem Jahr schon verloren. Am Dienstag spielt die Werkself erneut gegen Moskau.

Am häufigsten traf aus dem Kreis der Weltmeister Toni Kroos in der Königsklasse auf einen deutschen Club. In zwölf Spielen mit Real Madrid gewann er schon gegen den FC Schalke 04, den VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund und Bayern München .

Die komplette Bilanz der Weltmeister von 2014 gegen Bundesliga-Clubs in der Champions League:

Saison Weltmeister Verein gegen Ergebnis 2014/2015, Vorrunde André Schürrle* FC Chelsea FC Schalke 04 1:1 André Schürrle FC Chelsea FC Schalke 04 5:0 Lukas Podolski, Mesut Özil, Per Mertesacker FC Arsenal Borussia Dortmund 0:2 Lukas Podolski, Mesut Özil*, Per Mertesacker FC Arsenal Borussia Dortmund 2:0 2014/2015, Achtelfinale Toni Kroos, Sami Khedira* Real Madrid FC Schalke 04 2:0 Toni Kroos, Sami Khedira Real Madrid FC Schalke 04 3:4 2015/2016, Vorrunde Bastian Schweinsteiger Manchester United VfL Wolfsburg 2:1 Bastian Schweinsteiger Manchester United VfL Wolfsburg 2:3 Mesut Özil, Per Mertesacker FC Arsenal FC Bayern München 2:0 Mesut Özil, Per Mertesacker FC Arsenal FC Bayern München 1:5 Sami Khedira Juventus Turin Borussia Mönchengladbach 0:0 Sami Khedira* Juventus Turin Borussia Mönchengladbach 1:1 2015/2016, Achtelfinale Sami Khedira Juventus Turin FC Bayern München 2:2 Sami Khedira Juventus Turin FC Bayern München 2:4 n.V. 2015/2016, Viertelfinale Toni Kroos Real Madrid VfL Wolfsburg 0:2 Toni Kroos Real Madrid VfL Wolfsburg 3:0 2016/2017, Vorrunde Toni Kroos Real Madrid Borussia Dortmund 2:2 Toni Kroos Real Madrid Borussia Dortmund 2:2 2016/2017, Achtelfinale Mesut Özil, Per Mertesacker*, Shkodran Mustafi FC Arsenal FC Bayern München 1:5 Mesut Özil, Per Mertesacker*, Shkodran Mustafi FC Arsenal FC Bayern München 1:5 2016/2017, Viertelfinale Toni Kroos Real Madrid FC Bayern München 2:1 Toni Kroos Real Madrid FC Bayern München 4:2 n.V. 2017/2018, Vorrunde Julian Draxler Paris Saint-Germain FC Bayern München 3:0 Julian Draxler Paris Saint-Germain FC Bayern München 1:3 Toni Kroos Real Madrid Borussia Dortmund 3:1 Toni Kroos Real Madrid Borussia Dortmund 3:2 2017/2018, Halbfinale Toni Kroos Real Madrid FC Bayern München 2:1 Toni Kroos Real Madrid FC Bayern München 2:2 2018/2019, Vorrunde Benedikt Höwedes Lokomotive Moskau FC Schalke 04 0:1 Benedikt Höwedes Lokomotive Moskau FC Schalke 04 0:1 2019/2020, Vorrunde Benedikt Höwedes Lokomotive Moskau Bayer Leverkusen 2:1 Sami Khedira Juventus Turin Bayer Leverkusen 3:0

*Spieler nicht eingesetzt