Roland Mönig wird Direktor des Von der Heydt-Museums

Wuppertal/Saarbrücken (dpa/lnw) - Der Kunsthistoriker Roland Mönig wird ab April 2020 Direktor des Von der Heydt-Museums in Wuppertal. Das teilten die Stadt Wuppertal und das Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes am Montag mit. Der 54-Jährige ist seit 2013 Leiter des Saarlandmuseums in Saarbrücken. Das Wuppertaler Haus verfügt über eine reiche eigene Sammlung mit Gemälden unter anderem von Claude Monet, Franz Marc, Ernst Ludwig Kirchner, Otto Dix und Picasso.

