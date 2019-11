Museum gibt Gemälde an jüdische Erbin - und kauft es zurück

Um ihren Lebensunterhalt im Exil zu sichern, hatte die Familie Hess das Gemälde mit anderen dem Kölnischen Kunstverein übergeben, wo sie angeblich im Krieg zerstört worden waren. Der dortige Hängemeister hatte jedoch Anfang der 1950er Jahre in einem Prozess zugegeben, Gemälde aus der Sammlung Hess gestohlen zu haben. Einige aufgefundene Bilder gingen zurück an die Erben, «Bild mit Tieren» blieb lange verschwunden. Der Dürener Sammler Felix Peltzer hatte es dann in einer Galerie in Düsseldorf erworben. Seine Witwe schenkte es dem Leopold-Hoesch-Museum .

Allein die Kulturstiftung der Länder beteiligt sich mit 77 000 Euro an dem Rückkauf. Auch die Stadt Düren, das NRW-Kulturministerium, die Ernst von Siemens Kulturstiftung sowie die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien haben den Rückkauf gefördert.