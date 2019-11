Versicherungswirtschaft: Milliardenschaden durch Starkregen

Berlin/Düsseldorf - Extreme Regenfälle haben zwischen 2002 und 2017 in Nordrhein-Westfalen fast 285.000 Schäden an Wohngebäuden verursacht. Das geht aus einer bundesweiten Untersuchung hervor, die der Deutsche Wetterdienst zusammen mit dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) erstellt hat. Insgesamt 898 kurze und heftige Starkregenfälle hätten in der Zeit in NRW 1,3 Milliarden Euro Schaden verursacht, teilte der GDV am Montag mit.

Von dpa