Polizei warnt vor Theatergeld in Höxter

Am Montag wurden weitere Fälle im Kreisgebiet bekannt. So seien in einer Schule in Bad Driburg weitere unechte Geldscheine sichergestellt worden. In einem Verbrauchermarkt in Höxter habe die Polizei zwei falsche 20-Euro-Scheine aus dem Verkehr gezogen. Die Fälschungen hätten keine Wasserzeichen und das Papier fühle sich anders als gewohnt an, teilte die Polizei mit. Zudem sei die Seriennummer immer gleich und in roter Schrift finde sich der Aufdruck «Prop Copy» auf den Scheinen. Bei den bisher sichergestellten Fälschungen handele es sich um so genanntes Theater-Requisiten-Geld, wie es bei Bühnen- oder Filmproduktionen zum Einsatz kommt.