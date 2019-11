Geduldsprobe für Autofahrer: Stau auf über 200 Kilometern

Düsseldorf (dpa/lnw) - Autofahrer brauchen am Dienstagmorgen viel Geduld: Auf den Straßen Nordrhein-Westfalens staut sich der Verkehr nach Informationen des WDR-Staumelders am frühen Dienstagmorgen auf mehr als 200 Kilometern. Besonders langsam geht es demnach unter anderem auf der Autobahn 57 zwischen Kreuz Moers und Krefeld-Oppum in Richtung Köln voran. 30 Minuten sollten Autofahrer hier zusätzlich einplanen, der Verkehr stockt auf einer Länge von etwa zehn Kilometern.

Von dpa