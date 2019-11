Wuppertal (dpa/lnw) - Die Polizei warnt vor Falschgeld, das seit einigen Wochen in Nordrhein-Westfalen vermehrt in Umlauf gebracht wird. Die falschen 10- und 20-Euro-Scheine sehen echtem Geld zum Verwechseln ähnlich, haben aber keine Sicherheitsmerkmale und einen Aufdruck «Prop copy», wie die Polizei in Wuppertal am Dienstag berichtete. Es handele sich um Film- oder Theatergeld.

Von dpa