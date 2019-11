Rund 9300 Prostituierte in NRW offiziell gemeldet

Köln (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen waren Ende 2018 rund 9300 Prostituierte nach dem Prostituiertenschutzgesetz offiziell angemeldet. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden veröffentlicht hat. Demnach gibt es in keinem anderen Bundesland so viele angemeldete Prostituierte wie in NRW. Insgesamt gehen in ganz Deutschland rund 32 800 Menschen offiziell dem Gewerbe nach.

Von dpa