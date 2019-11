BVB-Kapitän Reus freut sich auf schwere Aufgabe in Barcelona

Barcelona (dpa) - Bei BVB-Kapitän Marco Reus überwiegt bei allem Respekt vor der schweren Aufgabe im Champions-League-Duell am Mittwoch beim FC Barcelona (21.00 Uhr/Sky) die Vorfreude. «Für viele von uns ist es das erste Spiel in Barcelona. Es ist ein geiles Spiel in einer geilen Stadt bei einem geilen Verein», sagte der Nationalspieler des Fußball-Bundesligisten aus Dortmund am Dienstag vor dem Abschlusstraining im Nou Camp.

Von dpa