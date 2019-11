Jährlich wiederkehrende «Offenbach-Tage» in Köln geplant

Köln (dpa/lnw) - In Köln soll es künftig einmal jährlich «Offenbach-Tage» rund um den Geburtstag des Komponisten Jacques Offenbach am 20. Juni geben. Das kündigten Franz-Josef Knieps und Hans-Georg Bögner, die Vorsitzenden der Offenbach-Gesellschaft, in einem Gespräch des «Kölner Stadt-Anzeiger» (Mittwoch) an. Damit wolle man die durch das laufende Gedenkjahr entstandene öffentliche Aufmerksamkeit für den in Köln geborenen Komponisten nutzen. «An zwei bis vier Tagen soll es dann Aufführungen und Vorträge geben, vor allem sollen in enger Kooperation mit der Forschung Neuentdeckungen vorgestellt werden», sagte Bögner der Zeitung. Die Akquise städtischer und überregionaler Fördermittel sei bereits eingeleitet.

Von dpa