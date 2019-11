Erneuter Bombenfund: 7000 Menschen müssen Häuser verlassen

Köln (dpa/lnw) - In Köln ist erneut eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Das Fünf-Zentner-Geschoss aus dem Zweiten Weltkrieg soll im Laufe des Mittwochs entschärft werden, wie die Stadt mitteilte. 7000 Bewohner in Köln-Zollstock müssen vor der Entschärfung vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Eine Anlaufstelle wurde in der Schule Brüggener Straße 1 eingerichtet.

Von dpa