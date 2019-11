Unfall in Baustelle: Stau auf der A 42

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Wegen eines Unfalls in einer Baustelle ist es am Mittwochmorgen auf der Autobahn 42 im Berufsverkehr zu kilometerlangen Staus gekommen. Die Autobahn musste zwischen Gelsenkirchen-Bismarck und Essen-Altenessen kurzzeitig in Fahrtrichtung Duisburg voll gesperrt werden, teilte die Polizei mit. Der Verkehr wurde einspurig an dem Unfall vorbeigeleitet. Laut WDR-Staumelder staute sich der Verkehr auf neun Kilometern, Autofahrer verloren etwa 45 Minuten.

Von dpa