Gladbach-Idol Netzer: «Bayern wird sich am Ende durchsetzen»

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Club-Idol Günter Netzer glaubt nicht an einen Meistertitel des aktuellen Spitzenreiters der Fußball-Bundesliga. «Bayern wird sich am Ende durchsetzen, sie haben das größte Potenzial», sagte Netzer in einem Interview der «Sport Bild». Obwohl sein Heimatclub seit fast zwei Monaten Bundesliga-Spitze ist, sieht Netzer «Gladbach aber noch nicht weit genug»: «Die Entwicklung ist höchst erfreulich, aber es ist schön, dass deswegen dort niemand durchdreht.»