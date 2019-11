Heldt fordert «Extrameter» für die Rettung des 1. FC Köln

Der 49-Jährige, der in der vergangenen Woche als Sportchef beim Tabellen-17. vorgestellt wurde, wolle sich in Bezug auf Transfers in den nächsten Wochen mit den Vereinsgremien besprechen: «Dann müssen wir die Grundsatzentscheidung treffen, inwieweit wir bereit sind, ins Risiko zu gehen.» Bei der Frage nach Zugängen wolle er zuerst in den Nachwuchsbereich schauen: «Da sind wir sehr gut aufgestellt, dahin geht mein erster Blick.»

Das erste Match in der Verantwortung des neuen Trainers Markus Gisdol hatte der Traditionsclub am vergangenen Samstag 1:4 in Leipzig verloren. Heldt ist dennoch überzeugt, dass die Kölner über einen guten Kader verfügen. «Er ist gespickt mit Spielern, die viel Qualität haben, aber vielleicht auch noch Zeit benötigen.»