Uth hat Adduktorenprobleme: Ausfall gegen Union droht

Gelsenkirchen (dpa) - Dem FC Schalke 04 droht für das Spiel in der Fußball-Bundesliga (20.30 Uhr/DAZN) am Freitag gegen den 1. FC Union Berlin der Ausfall von Angreifer Mark Uth. Der 28-Jährige konnte am Mittwoch aufgrund von Adduktorenproblemen nicht trainieren. Nicht mit dabei waren auch die Mittelfeldspieler Alessandro Schöpf und Nassim Boujellab, die beide weiter aufgrund von Muskelfaserrissen ausfallen. Salif Sané und Benjamin Stambouli fehlen zudem als Langzeitverletzte.

Von dpa