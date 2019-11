Wie die Rettungskräfte am Donnerstag mitteilten, hatten die Bewohner die Polizei am Vorabend aus Angst vor Radioaktivität alarmiert. Die Feuerwehr rückte mit 33 Mann, mit Schutzanzügen und Messgeräten an - und konnte nach zwei Stunden Entwarnung geben: Selbst bei geöffnetem Deckel der Bleikiste sei die Strahlung so gering gewesen, dass keine Gefahr bestanden hätte. Die Kiste habe wohl einem Vormieter gehört, sie wird vom Ordnungsamt entsorgt.