Massen-DNA-Test im Fall Claudia Ruf geht in zweite Runde

Grevenbroich (dpa/lnw) - Der Massen-DNA-Test im mehr als 23 Jahre alten Mordfall Claudia Ruf geht in die zweite Runde: An diesem Wochenende sind erneut männliche Einwohner von Grevenbroich-Hemmerden aufgerufen, eine Speichelprobe abzugeben. Am ersten Wochenende waren 675 von 800 Männern dem Aufruf gefolgt. «Es sind sogar Männer erschienen, die gar nicht eingeladen waren, aber trotzdem unbedingt eine Speichelprobe abgeben wollten», sagte ein Polizeisprecher in Bonn.

Von dpa