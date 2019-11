Brings und Bläck Fööss bei Klimademo in Köln

Köln (dpa/lnw) - Bei der Klimademonstration in Köln bekommt die Bewegung Fridays for Future am Freitag prominente Unterstützung. Mitglieder der Bands Brings, Höhner, Bläck Fööss und Kasalla sollen bei der Auftaktkundgebung auf der Bühne stehen und zusammen Musik machen, wie ein Sprecher von Fridays for Future am Donnerstag sagte. Zu der Demonstration werden bis zu 20 000 Teilnehmer erwartet, die durch die Innenstadt ziehen wollen. Die Polizei sperrt deshalb mehrere größere Straßen und erwartet Verkehrsbehinderungen.

Von dpa