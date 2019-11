Dem Tabellen-16. steht derselbe Kader wie beim 0:4 gegen den FC Bayern München am vergangenen Samstag zur Verfügung. Funkel kündigte indes bereits Änderungen in der Startelf an. «Das Spiel soll nicht so eindeutig verlaufen wie gegen die Bayern», sagte Funkel weiter vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky).