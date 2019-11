Laschet fordert Nachbesserungen am Klimapaket

Berlin (dpa) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat kurz vor der Abstimmung im Bundesrat Nachbesserungen an wichtigen Teilen des Klimapakets der Bundesregierung gefordert. «Das Gesetz zum Zertifikatehandel ist in seiner jetzigen Form nicht zustimmungsfähig», sagte Laschet am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Gesetze, die unseren energieintensiven Mittelstand zur Abwanderung aus Deutschland zwingen, sind nicht akzeptabel.»

Von dpa