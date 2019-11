Clankriminalität: Opposition fordert Konsequenzen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Kampf gegen Clankriminalität hat die Opposition der schwarz-gelben Landesregierung mangelnde juristische Konsequenzen aus den Hunderten Razzien vorgeworfen. «Es kommt nichts an bei der Justiz», sagte der SPD-Innenpolitiker Hartmut Ganzke am Freitag in einer Aktuellen Stunde des Landtags. Auf die polizeilichen Maßnahmen müssten auch Anklagen und Verurteilungen folgen. Clankriminelle würden die Polizei bald nicht mehr ernst nehmen, wenn sie keine Konsequenzen befürchten müssten.

Von dpa