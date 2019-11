Treffen der Tuningbranche-Fans: Essener Motor-Show beginnt

Essen (dpa/lnw) - Für die Fans tiefergelegter Autos mit dicken Motoren hat am Freitag die jährliche Tuningmesse «Essen Motor Show» begonnen: Zu sehen sind legendäre Rennautos, edle Sammlerstücke oder aufgemotzte PS-Riesen. Rund 500 Aussteller präsentieren unter anderem Fahrgestelle, Felgen, Reifen und anderes Zubehör oder sie wollen ihre Kreationen nur bewundern lassen. Auch Autohersteller zeigen in Essen ihre sportlichen Serienfahrzeuge. Mit sportlichem Autozubehör werden in Deutschland in diesem Jahr nach Angaben des Tuner-Branchenverbands VDAT rund 1,85 Milliarden Euro umgesetzt.

Von dpa