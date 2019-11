10 000 Euro teuren Tonabnehmer «Goldfinger» zerstört

Er habe noch versucht, die Brille aufzufangen. Dabei sei er mit der Hand an den hochempfindlichen Tonabnehmer gekommen und habe ihn über die gesamte Platte gefegt. Sein Freund, ein Arzt aus Essen, will nun zumindest den Zeitwert des Tonabnehmers in Höhe von 7000 Euro ersetzt bekommen.

Der Versicherer hatte wegen widersprüchlicher Versionen Zweifel geäußert und vermutet, die beiden Männer machten gemeinsame Sache zu seinen Lasten. Das Landgericht und das Oberlandesgericht sahen dies anders und stuften die Aussagen beider Männer als glaubwürdig ein. Die endgültige Entscheidung soll am 10. Januar verkündet werden.