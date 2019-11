Brief: Spieler greifen Vereinsführung der SF Lotte an

Lotte (dpa) - Die Mannschaft des Fußball-Viertligisten Sportfreunde Lotte hat in einem offenen Brief auf finanzielle Missstände aufmerksam gemacht. «Als Spieler bzw. Profi ist es unser dringendes Anliegen, für den sportlichen Erfolg unseres Vereins zu sorgen. Gleichzeitig haben wir aber auch unseren Familien und uns selbst gegenüber dafür Sorge zu tragen, dass unser Beruf auch unsere persönliche Existenz sichert», hieß es in dem Hilferuf, über den zunächst «Reviersport» und «Bild»-Zeitung berichtet hatten.