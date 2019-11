Saudi-Arabien ehrt deutschen Landschaftsgärtner

Riad/Düsseldorf (dpa) - Weil er fast 50 Jahre lang Gärten und Grünflächen für das saudische Königshaus plante, ist ein öffentlicher Garten im Diplomatenviertel der Hauptstadt Riad nach einem Deutschen benannt worden. Damit solle die stadtplanerische Arbeit geehrt werden, mit der Richard Bödeker seit 1973 in Riad gewirkt habe, teilte die Botschaft des Königreichs in Berlin am Freitag mit. Der vor zwei Wochen verstorbene Bödeker war auch als «Gärtner der Könige» in Saudi-Arabien bekannt.

Von dpa