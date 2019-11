Sinterklaas samt Zwarten Piets in Krefeld erwartet

Krefeld (dpa/lnw) - Der Sinterklaas (Nikolaus) aus Venlo soll mit mehreren «Zwarten Piets» (Schwarze Peter) im Gefolge am kommenden Sonntag in Krefeld eintreffen. Traditionell verteilen die «Zwarten Piets» dabei Süßigkeiten an Kinder, wie der Kaufmannsbund Krefeld-Uerdingen als Veranstalter mitteilte. In den Niederlanden sind die schwarz geschminkten Helfer des Sinterklaas inzwischen umstritten. Vor einigen Tagen kam es in Apeldoorn zu Protesten mit mehreren Festnahmen.

Von dpa