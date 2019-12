Bei Rot über die Ampel: Fußgänger tödlich verunglückt

Köln (dpa/lnw) - Ein Fußgänger ist in der Nacht auf Sonntag in Köln-Stammheim von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der bisher nicht identifizierte Mann sei wahrscheinlich bei Rot über die Fußgängerampel gelaufen, sagte ein Polizeisprecher. Ein 20 Jahre alter Mann habe ihn dabei mit seinem Auto erfasst. Der Fußgänger wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Ein Teil der Straße war bis in den Morgen gesperrt.

Von dpa