Am Mittwoch erwartet der Wetterdienst dann auch freundlichere Phasen, die Höchsttemperaturen liegen zwischen fünf und sieben Grad, im Bergland kann es etwas kälter werden. Nachts könne es zu leichtem Frost kommen.

Der erste Advent hatte am Sonntag in NRW kaltes und trübes Wetter mit sich gebracht. In der Eifel waren laut DWD zeitweise Schneeflocken gefallen. In der Wintersport-Arena im Sauerland liefen am Sonntagmorgen die ersten Beschneiungsanlagen in einigen Ski-Gebieten. «Das bringt uns in Sachen Saisonstart überhaupt nicht weiter», sagte Susanne Schulten, Sprecherin der Wintersport-Arena Sauerland. Der Schnee werde zunächst «auf Depot» produziert, die Umgebungsluft müsse kalt bleiben. «Wir nutzen die kalten Stunden», teilte die Sprecherin weiter mit.

Auch die Pisten und Skilifte hätten noch nicht geöffnet. Als Faustregel gelte: Die Saison dauert in Regel von Mitte Dezember bis Mitte März, dies sei aber immer abhängig von der Wetterlage.