Köln (dpa/lnw) - Ein Fußgänger ist an einer Ampel in Köln von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der bisher nicht identifizierte Mann sei wahrscheinlich bei Rot über die Straße gelaufen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Ein 20 Jahre alter Autofahrer habe ihn in der Nacht zum Sonntag mit seinem Wagen erfasst. Der Fußgänger wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und starb noch an der Unfallstelle.

Weil der Mann im geschätzten Alter von 55 bis 65 Jahren keine Papiere bei sich trug, konnte er zunächst nicht identifiziert werden. Ein Atemalkoholtest des Autofahrers ergab null Promille. Der 20-Jährige räumte aber Drogenkonsum ein. Sein Auto und sein Führerschein wurden sichergestellt.