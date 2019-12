Aachen (dpa/lnw) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die SPD davor gewarnt, den Koalitionsvertrag der großen Koalition in Berlin neu verhandeln zu wollen. «Der Koalitionsvertrag gilt», sagte Laschet am Sonntag in Aachen dem Deutschlandfunk.

Von dpa