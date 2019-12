Säugling getötet: Urteil im Prozess gegen Vater erwartet

Aachen (dpa/lnw) - Im Totschlags-Prozess gegen einen Vater, der seinem Kind einen tödlichen Schädelbruch beigebracht haben soll, fällt heute das Urteil. Bei der angeklagten Tat war der Mann allein mit dem fiebernden Kind in der Wohnung in Alsdorf bei Aachen. Die Staatsanwaltschaft hält es für möglich, dass er mit der Situation überfordert war und die Kontrolle verlor. Sie geht von massiver Gewalt gegen den Kopf des Kindes aus. Was genau passierte, sei nicht klar, da der Mann etwas verschweige. Wegen Totschlags forderte sie vor dem Aachener Landgericht zwölf Jahre Haft für den Mann, der immer wieder seine Unschuld beteuerte.

