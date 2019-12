Aachen (dpa/lnw) - Ein Vater ist nach einem tödlichen Schädelbruch seines Säuglings zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter sprachen den 37-Jährigen am Montag der fahrlässigen Tötung in Tateinheit mit versuchtem Mord durch Unterlassen schuldig. Es sei naheliegend, dass das sechs Monate alte Kind die Schädelverletzung durch einen Sturz erlitten habe als der Vater mit dem Kind allein war, stellten die Richter am Aachener Landgericht fest.

Trotz einer zunehmenden Verschlechterung des Zustands habe der Vater keine ärztliche Hilfe für das Kind gerufen. «Er war nicht bereit, Verantwortung für das Geschehene zu übernehmen», sagte die Vorsitzende Richterin Judith Sander. Sie sprach vom «Totalversagen» eines Vaters, der sein Kind geliebt habe. Die Staatsanwaltschaft hatte zwölf Jahre Haft wegen Totschlags gefordert, die Verteidigung Freispruch. Der Vater selbst hatte immer wieder gesagt, er habe keine Erklärung für den Schädelbruch.

Er war im März allein mit dem erkälteten Kind in der Wohnung der Familie in Alsdorf bei Aachen, während die Mutter im Krankenhaus war. Immer wieder hatte er laut Gericht der Mutter Nachrichten, Bilder und Videos von dem Kind geschickt.